Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 5

'Flores de Aço' acompanha a história emocionante de seis mulheres que enfrentam juntas os altos e baixos da vida

Sessão da Tarde: 'Flores de Aço' é o filme desta quarta-feira (Divulgação/Sony Pictures)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14h59.

Nesta quarta-feira, 5 de novmebro, a Sessão da Tarde da TV Globo apresenta o filme "Flores de Aço" (título original: "Steel Magnolias"), um remake do clássico que tocou o coração de muitas gerações.

A trama, repleta de emoção e lições de vida, traz a história de seis mulheres negras do sul dos Estados Unidos que compartilham um vínculo profundo e inquebrantável, sempre prontas para enfrentar juntas os altos e baixos da vida.

Lançado em 2012 e dirigido por Kenny Leon, o filme traz no elenco nomes de peso, como Queen Latifah, Alfre Woodard, Phylicia Rashad, Condola Rashad, Rebecca Ferguson e Jill Scott. Uma versão moderna que homenageia a versão original de 1989, mantendo a essência do vínculo entre essas mulheres extraordinárias.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

O filme será exibido às 15h25, no horário de Brasília, pela TV Globo.

Onde assistir a Flores de Aço no streaming?

O filme está disponível no catálogo do Prime Video e no Youtube Filmes para aluguel ou compra.

