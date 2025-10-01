Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 1º

A "Sessão da Tarde" da TV Globo traz para o público nesta quarta-feira, 1, o filme "Lucicreide Vai Pra Marte", uma comédia divertidíssima e cheia de surpresas.

O elenco conta com a talentosa atriz Fabiana Karla, interpretando Lucicreide, e a direção é de José Eduardo Belmonte.

Qual é a sinopse de 'Lucicreide Vai Pra Marte'?

A história gira em torno de Lucicreide, que, após a sogra ser despejada e não ter onde morar, acaba acolhendo a mãe de seu marido em sua casa. Desesperada e sem condições de criar seus cinco filhos, a sogra de Lucicreide tem um desejo: ir embora para bem longe.

A oportunidade aparece quando Lucicreide é chamada para participar de uma missão espacial que levará o primeiro ser humano a Marte, um convite que pode ser sua chance de escapar de tantos problemas.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h40, logo após a novela “Terra Nostra”.

Assista ao trailer de 'Lucicreide Vai Pra Marte'