Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 1º

Na "Sessão da Tarde" desta terça-feira, TV Globo exibe comédia brasileira que promete risadas e surpresas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 10h47.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo traz para o público nesta quarta-feira, 1, o filme "Lucicreide Vai Pra Marte", uma comédia divertidíssima e cheia de surpresas.

O elenco conta com a talentosa atriz Fabiana Karla, interpretando Lucicreide, e a direção é de José Eduardo Belmonte.

Qual é a sinopse de 'Lucicreide Vai Pra Marte'?

A história gira em torno de Lucicreide, que, após a sogra ser despejada e não ter onde morar, acaba acolhendo a mãe de seu marido em sua casa. Desesperada e sem condições de criar seus cinco filhos, a sogra de Lucicreide tem um desejo: ir embora para bem longe.

A oportunidade aparece quando Lucicreide é chamada para participar de uma missão espacial que levará o primeiro ser humano a Marte, um convite que pode ser sua chance de escapar de tantos problemas.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h40, logo após a novela “Terra Nostra”.

Assista ao trailer de 'Lucicreide Vai Pra Marte'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:GloboGloboplayTelevisãoFilmes

Mais de Pop

Atriz gerada por IA recebe críticas do sindicato de atores de Hollywood

Quarta temporada de Bridgerton estreia em 2026; saiba todos os detalhes

Gilsinho, intérprete da Portela, morre aos 55 anos no Rio de Janeiro

2026 terá 9 dos 10 feriados em dias úteis; saiba quais são as folgas do ano que vem

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa abre em alta com paralisação do governo dos EUA no radar

Inteligência Artificial

CMO da Meta aponta 3 fatores que definirão se IA aumentará ou reduzirá empregos

Esporte

Convocação da Seleção Brasileira: saiba horário e onde assistir ao vivo

Marketing

Bastidores de lideranças femininas no futebol vira documentário na HBO Max