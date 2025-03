Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 19

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Manobras do Destino" ("The Ride", título original), de 2018, nesta quarta-feira, 19.

Com um elenco estrelado por Shane Graham (de Lições para Toda Vida), Sasha Alexander (de NCIS – Investigação Naval) e Blake Sheldon (de O Preço do Amanhã), o filme conta a história de um campeão de BMX que superou uma infância abusiva com o apoio de sua família adotiva inter-racial, que lhe ensinou importantes lições sobre amor e vida.

A direção é de Alex Ranarivelo.

Assista ao trailer de 'Manobras do Destino'

Qual é a sinopse de 'Manobras do Destino'?

O filme acompanha a trajetória de um campeão de BMX que, ao ser adotado por uma família inter-racial, supera os traumas de sua infância abusiva, encontrando na nova família e no esporte uma forma de cura e superação.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.