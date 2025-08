Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 5

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "O Pai da Noiva", ("Father Of The Bride", no título original) lançado em 2022, nesta terça-feira, 5.

O elenco conta com estrelas como Andy Garcia, Gloria Estefan, Diego Boneta, Adria Arjona, Isabela Moner, entre outros. A direção é de Gary Alazraki.

Assista ao trailer de 'O Pai da Noiva'

Qual é a sinopse de 'O Pai da Noiva'?

A filha mais velha de Billy volta após se formar na faculdade, mas está noiva. Ele e a esposa, pelo bem da família, terão que fingir que está tudo bem.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.