Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 25

Elenco conta com estrelas como Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano, Ernie Hudson, entre outros

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12h02.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", ("Yesterday", no título original) lançado em 2019, nesta segunda-feira, 25.

O elenco conta com estrelas como Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel, Alexander Arnold, entre outros. A direção é de Danny Boyle.

O filme arrecadou US$ 154,6 milhões em bilheteria e teve orçamento de US$ 26 milhões.

Assista ao trailer de 'Yesterday - A Trilha do Sucesso'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de 'Yesterday - A Trilha do Sucesso'?

Após sofrer um acidente, Jack percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando ídolo mundial.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

