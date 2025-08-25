Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 25

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12h02.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", ("Yesterday", no título original) lançado em 2019, nesta segunda-feira, 25.
O elenco conta com estrelas como Lily James, Kate Mckinnon, Ed Sheeran, Himesh Patel, Alexander Arnold, entre outros. A direção é de Danny Boyle.
O filme arrecadou US$ 154,6 milhões em bilheteria e teve orçamento de US$ 26 milhões.
Após sofrer um acidente, Jack percebe que ninguém ao seu redor conhece os Beatles. Ele toma para si a autoria dos sucessos da banda, se tornando ídolo mundial.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.