Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quinta-feira, 21

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12h19.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Mais Que Especiais", ("The Specials", no título original) lançado em 2019, nesta quinta-feira, 21.
O elenco conta com estrelas como Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, entre outros. A direção é de Oliver Nakache.
A história de dois homens, educadores de crianças e adolescentes com autismo.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.