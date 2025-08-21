Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quinta-feira, 21

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Mais Que Especiais", ("The Specials", no título original) lançado em 2019, nesta quinta-feira, 21.

O elenco conta com estrelas como Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, entre outros. A direção é de Oliver Nakache.

Assista ao trailer de 'Mais Que Especiais'

Qual é a sinopse de 'Mais Que Especiais'?

A história de dois homens, educadores de crianças e adolescentes com autismo.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.