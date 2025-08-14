Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quinta-feira, 14

Elenco conta com estrelas como Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace, Chrissy Metz, entre outros

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14h43.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "O Milagre da Fé", ("Breakthrough", no título original) lançado em 2019, nesta quinta-feira, 14.

O elenco conta com estrelas como Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace, Chrissy Metz, entre outros. A direção é de Roxann Dawson.

O filme teve orçamento de US$ 170 milhões e bilheteria mundial de US$ 396,6 milhões.

Assista ao trailer de 'O Milagre da Fé'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de 'O Milagre da Fé'?

John tem seu futuro promissor afastado por um trágico acidente. Certa de que sua fé pode alterar o rumo das coisas, Joyce, sua mãe, pede a Deus por um milagre.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

