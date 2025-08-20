Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quarta-feira, 20

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Megan Leavey", ("Megan Leavey", no título original) lançado em 2017, nesta quarta-feira, 20.

O elenco conta com estrelas como Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton, entre outros. A direção é de Gabriela Cowperthwaite.

Assista ao trailer de 'Megan Leavey'

Qual é a sinopse de 'Megan Leavey'?

A agente Megan tem como parceiro o cão Rex. Ela espera a aposentadoria do animal para adotá-lo, mas descobre que ele sofrerá uma eutanásia e luta para salvá-lo.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.