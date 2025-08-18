Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 retorna no fim de agosto; veja como comprar e em quais salas

Semana do Cinema: promoção para ingressos começa em 28 de agosto (Freepik)
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15h52.
A Semana do Cinema está de volta. De 28 de agosto a 3 de setembro, cinemas de todo o Brasil oferecerão ingressos a R$ 10 para sessões em salas padrão, com valores reduzidos também para salas especiais, além de descontos em combos de pipoca e refrigerante.
Durante a ação, o público poderá conferir grandes lançamentos recentes, como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", "Superman", "F1: O Filme" e "A Hora do Mal", além do relançamento de "Interstellar".
O aguardado "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Rodrigo Santoro, também chega aos cinemas, após abrir o Festival de Cinema de Gramado na semana passada.
A campanha é promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), da Ingresso.com e do Grupo Consciência.
Além das promoções, várias salas de cinema oferecerão combos promocionais aos clientes. Confira:
Membros do Cinemark Club têm descontos adicionais de 5% a 15% nos combos e ingressos, além de acumular pontos e obter descontos no Snack Bar durante o ano.
A campanha ocorre em todos os cinemas associados à Feneec e Abraplex, com destaque para grandes redes: