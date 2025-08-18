Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 retorna no fim de agosto; veja como comprar e em quais salas

A Semana do Cinema está de volta. De 28 de agosto a 3 de setembro, cinemas de todo o Brasil oferecerão ingressos a R$ 10 para sessões em salas padrão, com valores reduzidos também para salas especiais, além de descontos em combos de pipoca e refrigerante.

Durante a ação, o público poderá conferir grandes lançamentos recentes, como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", "Superman", "F1: O Filme" e "A Hora do Mal", além do relançamento de "Interstellar".

O aguardado "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Rodrigo Santoro, também chega aos cinemas, após abrir o Festival de Cinema de Gramado na semana passada.

A campanha é promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), da Ingresso.com e do Grupo Consciência.

Combos promocionais

Além das promoções, várias salas de cinema oferecerão combos promocionais aos clientes. Confira:

Individual: Uma pipoca pequena + uma bebida pequena + um colecionável: R$ 39

Grande: Uma pipoca grande + uma bebida média + um colecionável: R$ 59

Para dividir: Duas pipocas grandes + duas bebidas grandes + um colecionável: R$ 79

Família: Duas pipocas grandes + duas bebidas grandes + dois colecionáveis: R$ 99

Membros do Cinemark Club têm descontos adicionais de 5% a 15% nos combos e ingressos, além de acumular pontos e obter descontos no Snack Bar durante o ano.

Locais participantes:

A campanha ocorre em todos os cinemas associados à Feneec e Abraplex, com destaque para grandes redes:

Cinemark: R$ 10 para sessões 2D, 3D e XD; R$ 20 para salas Prime e poltronas D-BOX. Combos promocionais entre R$ 39 e R$ 99. Exceções: Unidades Cidade Jardim, em São Paulo, e Village Mall, no Rio de Janeiro, não participam.

R$ 10 para sessões 2D, 3D e XD; R$ 20 para salas Prime e poltronas D-BOX. Combos promocionais entre R$ 39 e R$ 99. Exceções: Unidades Cidade Jardim, em São Paulo, e Village Mall, no Rio de Janeiro, não participam. Cinesystem: R$ 10 para sessões convencionais, R$ 12 para Cinépic e R$ 15 para salas VIP e IMAX. Combo promocional (pipoca grande + dois refrigerantes 500 ml) por R$ 29,90.

