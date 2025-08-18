Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Semana do Cinema com ingressos a R$ 10 retorna no fim de agosto; veja como comprar e em quais salas

Público poderá conferir grandes lançamentos recentes, como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", "Superman", "F1: O Filme" e "A Hora do Mal",

Semana do Cinema: promoção para ingressos começa em 28 de agosto (Freepik)

Semana do Cinema: promoção para ingressos começa em 28 de agosto (Freepik)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 15h52.

Tudo sobreCinema
Saiba mais

A Semana do Cinema está de volta. De 28 de agosto a 3 de setembro, cinemas de todo o Brasil oferecerão ingressos a R$ 10 para sessões em salas padrão, com valores reduzidos também para salas especiais, além de descontos em combos de pipoca e refrigerante.

Durante a ação, o público poderá conferir grandes lançamentos recentes, como "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", "Superman", "F1: O Filme" e "A Hora do Mal", além do relançamento de "Interstellar".

O aguardado "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Rodrigo Santoro, também chega aos cinemas, após abrir o Festival de Cinema de Gramado na semana passada.

A campanha é promovida pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), da Ingresso.com e do Grupo Consciência.

Combos promocionais

Além das promoções, várias salas de cinema oferecerão combos promocionais aos clientes. Confira:

  • Individual: Uma pipoca pequena + uma bebida pequena + um colecionável: R$ 39
  • Grande: Uma pipoca grande + uma bebida média + um colecionável: R$ 59
  • Para dividir: Duas pipocas grandes + duas bebidas grandes + um colecionável: R$ 79
  • Família: Duas pipocas grandes + duas bebidas grandes + dois colecionáveis: R$ 99

Membros do Cinemark Club têm descontos adicionais de 5% a 15% nos combos e ingressos, além de acumular pontos e obter descontos no Snack Bar durante o ano.

Locais participantes:

A campanha ocorre em todos os cinemas associados à Feneec e Abraplex, com destaque para grandes redes:

  • Cinemark: R$ 10 para sessões 2D, 3D e XD; R$ 20 para salas Prime e poltronas D-BOX. Combos promocionais entre R$ 39 e R$ 99. Exceções: Unidades Cidade Jardim, em São Paulo, e Village Mall, no Rio de Janeiro, não participam.
  • Cinesystem: R$ 10 para sessões convencionais, R$ 12 para Cinépic e R$ 15 para salas VIP e IMAX. Combo promocional (pipoca grande + dois refrigerantes 500 ml) por R$ 29,90.

Serviço - Semana do Cinema

  • Quanto tempo vai durar a promoção: 28 de agosto a 3 de setembro
  • Em quais salas de cinema: Cinemas participantes em todo o território nacional
  • Quanto custam os ingressos: Ingresso fixo a R$ 10 em salas convencionais
Acompanhe tudo sobre:CinemaFilmes

Mais de Pop

Turnê de Marisa Monte: pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja preços e como comprar

VMA 2025 terá performances de Sabrina Carpenter, J Balvin e outros; saiba quando acontece

'Vale Tudo': o que acontece com Maria de Fátima no final original da novela?

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 18

Mais na Exame

Pop

Turnê de Marisa Monte: pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja preços e como comprar

Ciência

China testa limite de uso de trajes espaciais após 20 atividades extraveiculares

Tecnologia

Huawei prevê que HarmonyOS se equipare a Android e iOS até o final de 2025

Mercados

Efeito Trump? Novo Nordisk reduz preços preço do Ozempic à metade nos EUA após pressão do governo