'Se eu Fosse Luísa Sonza': Netflix divulga pôster oficial de série documental sobre a cantora; veja

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 9, o pôster da série documental de Luísa Sonza, chamada de "Se eu Fosse Luísa Sonza". A atração estará disponível na plataforma a partir de 13 de dezembro.

Se eu fosse Luísa Sonza, minha nova série documental, vai mostrar os bastidores do trabalho da cantora e as controvérsias de seu passado e presente. Estreia dia 13 de dezembro.

Com três episódios, o documentário contara a história de uma das cantoras mais populares da atualidade. Ele irá retratar as controvérsias de seu passado e presente, além de mostrar a artista em uma "camada mais sensível", segundo a sinopse do filme.

O documentário também irá mostrar os bastidores da produção de Escândalo Íntimo, álbum mais recente da cantora com direção de Isabel Nascimento, diretora e uma das co-criadoras da plataforma Hysteria.