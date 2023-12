São Paulo fecha acordo exclusivo com Live Nation e receberá shows internacionais no Morumbi

Quem é fã de um bom show internacional já pode se preparar: boa parte das apresentações a partir do ano que vem serão no Estádio do Morumbi. Isso porque o São Paulo F.C. está prestes a assinar um contrato milionário de exclusividade com a Live Nation, avaliado em R$ 60 milhões e válido por cinco anos, a contar de 2024.

A informação foi divulgada incialmente pela jornalista Monica Bergamo, na Folha de São Paulo, e confirmada pela EXAME.

Segundo a coluna, o contrato ainda é mantido em sigilo, já que precisa ser aprovado formalmente pelo conselho do clube. A tendência é que a assinatura já aconteça em janeiro de 2024.

O Estádio do Morumbi comporta quase 80 mil pessoas. Já o Allianz-Parque, principal concorrente, comporta menos de 60 mil.

Esse é o segundo acordo envolvendo o estádio nesta semana, que terá seu nome mudado para ‘Morumbis’. O São Paulo Futebol Clube encaminhou um acordo de patrocínio com a empresa Mondeléz, para naming rights do local. O negócio está em fase final e deve ser confirmado nos próximos dias. A empresa pagará um valor entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões por um contrato de três anos. Com o acordo, o São Paulo se junta a outras equipes que também utilizam nome de empresa em seus estádios, como o Corinthians e o Palmeiras.

Live Nation é a nova dona do pedaço

A Live Nation é uma das maiores produtoras do mundo e tem em seu catálogo artistas como Madonna, Jonas Brothers, Foo Fighters, U2, Imagine Dragons, Beyoncé, Lady Gaga e Coldplay. Em 2023, a produtora trouxe ao Brasil Coldplay, Taylor Swift, Allanis Morissete, RBD, Red Hot Chili Peppers, The Lumineers, The Weeknd, 5 Seconds of Summer, CHVRCHES, entre outros.

Só com os shows de Taylor e Beyoncé mundo afora, a produtora teve receita de US$ 8,3 bilhões durante o terceiro o trimestre de 2023, um aumento de 32% na comparação com mesmo período de 2022. Em entrevista à CNN, a Live Nation pontuou que esse foi o trimestre mais forte da história da empresa. Estima-se que a empresa encerre o ano com faturamento de US$ 12 bilhões.

Neste ano, além do balanço do trimestre, a empresa registrou aumento anual de 17% e disse, em novembro, que já ultrapassou a quantidade total de ingressos vendidos em 2022.

Em todos os países para os quais a Live Nation levou shows internacionais, as apresentações mais buscadas foram as de Taylor Swift e Beyoncé, segundo entrevista à CNN News dos EUA. O marketplace de ingressos Ticketmaster, que pertence a Live Nation, registrou em seu último trimestre aumento de 57% para US$ 833 milhões. O aumento foi de 22% na venda de ingressos.

Quais são os shows da Live Nation no Brasil em 2024?

Para o ano que vem, a agenda de shows internacionais no Brasil por parte da produtora já está recheada. Estão confirmadas apresentações de Jonas Brothers, Nick Carter, Twice, Westlife, Tom Jones, Iron Maiden, Eric Clapton, McFly, Interpol e Louis Tomlison.

Ainda não há confirmação, mas é provável que Madonna e Beyoncé também se apresentem no país.