Ryan Gosling não deixou as filhas assistirem 'Barbie'; veja o motivo

Ryan Gosling, ator que interpreta Ken no filme “Barbie“, afirmou que não as deixou as filhas Esmerelda, 9 anos, e Amada, de 7 anos, assistir ao filme que estreou em julho de 2023. A informação é do portal americano E!.

Segundo o ator, não seria uma boa ideia as filhas o verem como esse personagem. “Não sei se você deveria assistir a seu pai como Ken. Não sei que idade é uma boa idade para ver seu pai fazer isso. É muito louco”, confessou o ator, em conversas com suas filhas, para o portal E!.

Ryan afirmou que aceitou o papel por motivação das filhas e que as deixou ver apenas parte do filme. O ator ainda disse que elas chegaram a ir ao set de filmagens durante as gravações.

Sucesso de bilheteria

Dirigido por Greta Gerwig, "Barbie" retrata as aventuras da boneca mais famosa do mundo, interpretada por Margot Robbie, e de seu namorado Ken no mundo real, com desafios, confusões e buscas por identidade e autoconhecimento.

O filme se consagrou como um dos maiores sucessos da Warner Bros., tanto que se tornou a produção de maior bilheteria do estúdio nos Estados Unidos, chegando a US$ 537,4 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões, na cotação). A arrecadação superou o filme que até então era o detentor do título: “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, de Christopher Nolan, que conquistou US$ 536 milhões (R$ 2,6 milhões) nas bilheterias.

Já no Brasil, "Barbie" arrecadou mais de R$ 215 milhões, de acordo com estimativas da empresa Box Office Mojo. Ao redor do mundo, a cifra chega R$ 7 bilhões, com mais de R$ 6,8 bilhões de faturamento. O longa atraiu para os cinemas não apenas os fãs da boneca, como também muitas pessoas curiosas pela história.