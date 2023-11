Round 6, União Instável e mais: veja o que entra na Netflix essa semana

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em novembro. O mês é um dos mais cheios de produções, com novas produções brasileiras e filmes que devem chacoalhar as redes do Emmy de 2024.

Entre os principais destaques desta semana está a estreia de "Round 6: O Desafio", reality show baseado na série coreana e que deve trazer alguns dos desafios para a vida real. Entre os filmes, vale assistir "Última Chamada para Istambul", sobre um encontro inesperado no aeroporto, e "União Instável", produção brasileira sobre um casamento.

Veja a lista completa de lançamentos da Netflix em novembro aqui.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix na 4ª semana de novembro de 2023

Séries que entram esta semana na Netflix

Round 6: O Desafio |22/11/2023

Comedy Royale |28/11/2023

Filmes que entram esta semana na Netflix

Última Chamada para Istambul |24/11/2023

União Instável |24/11/2023

Conteúdo infantil que entram esta semana na Netflix