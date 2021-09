Saiba como fica o rodízio de veículos em São Paulo nesta segunda

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo será suspenso nesta segunda-feira, 6, em razão do feriado prolongado do Dia da Independência. Apenas o rodízio de veículos pesados (caminhões) será mantido.

Segundo à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos com qualquer final de placa, incluindo 1 e 2, poderão circular pelo Centro Expandido da cidade de São Paulo, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Não estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade. A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estão mantidas ao longo da segunda-feira. Também não estarão liberadas as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.