Rock in Rio anuncia mudança na data da venda geral de ingressos; veja preços e line-up

Faltam quase seis meses para o Rock In Rio e os fãs do festival já estão se preparando para a edição de 40 anos do festival. Mas, uma surpresa anunciada pels organizadores pode mudar os planos de quem pretende visitar a Cidade do Rock.

Em um comunicado divugado nesta quarta, 20, a Rock World informou que a venda geral de ingressos para o Rock In Rio foi adiada. Anteriormente programada para 19 de abril, a venda agora está marcada para 23 de maio.

Para os aqueles que já têm um Rock in Rio Card, foi aberta a opção de escolher qualquer dia do festival até 21 de maio, sujeito à disponibilidade de ingressos após essa data.

Os membros do Rock in Rio Club e os clientes do banco Itaú, principal patrocinador do evento, terão acesso exclusivo à pré-venda de 14 a 22 de maio.

Quando será o Rock in Rio 2024?

O festival está agendado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Veja o line-up do Rock in Rio 2024

13 de setembro : Apresentações de Travis Scott, Matuê feat WIU e Teto;

: Apresentações de Travis Scott, Matuê feat WIU e Teto; 14 de setembro : Entre as atrações estão Imagine Dragons , Lulu Santos, OneRepublic e Zara Larsson;

: Entre as atrações estão , Lulu Santos, OneRepublic e Zara Larsson; 15 de setembro : A programação para este dia ainda será confirmada;

: A programação para este dia ainda será confirmada; 19 de setembro : Espetáculos de Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão e Gloria Groove;

: Espetáculos de Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jão e Gloria Groove; 20 de setembro : Entre os destaques estão Katy Perry, Cyndi Lauper , Ivete Sangalo, Gloria Gaynor, IZA e Angélique Kidjo;

: Entre os destaques estão Katy Perry, , Ivete Sangalo, Gloria Gaynor, IZA e Angélique Kidjo; 21 de setembro : O headliner para este dia ainda será confirmado, com a presença de Angélique Kidjo;

: O headliner para este dia ainda será confirmado, com a presença de Angélique Kidjo; 22 de setembro: Performances de Mariah Carey, Shawn Mendes e Ne-Yo.

Outros artistas, como Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza, também foram confirmados, mas ainda não foi divulgada a relação por dia de apresentação.

Preços dos ingressos