Rock in Rio 2024: Mariah Carey e Cyndi Lauper são confirmadas

Também foram confirmadas mais duas atrações do evento: Cyndi Lauper e Tyla. Ambas farão shows no dia 20 de setembro.

Famosa nos anos 1980 por hits como "Girs just wanna have fun", "Time after time" e "True colors", Lauper estará no palco Mundo.

Já Tyla, a nova queridinha do pop sul-africano, Tyla fará show no Sunset. A artista começou a se destacar no ano passado com "Water", que chegou ao top 10 da revista americana "Billboard".