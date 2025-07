Roblox vai adivinhar a sua idade: empresa cria tecnologia de restrição para menores de 13 anos

O Roblox, uma das maiores plataformas de jogos online do mundo, vai flexibilizar suas regras de comunicação para permitir conversas não filtradas entre adolescentes e adultos.

A mudança faz parte de uma novidade apresentada pela empresa nesta semana, que visa ampliar as possibilidades de interação sem comprometer a segurança dos usuários. Até então, a plataforma utilizava filtros rigorosos para proteger usuários menores de idades de conteúdos considerados impróprios — entre eles o bloqueio ou moderação de mensagens.

Com as novas mudanças, os filtros serão restritos para permitir conversas mais livres somente quando houver uma relação comprovada de amizade na vida real. Será necessário que os usuários estejam conectados via listas de contatos telefônicos ou códigos QR, que asseguram que as interações sejam entre pessoas que realmente se conhecem.

Estimativa de idade e controle de acesso

Para garantir que as regras não sejam desrespeitadas, o Roblox está adotando uma tecnologia avançada de estimativa de idade para verificar a faixa etária dos jogadores. A estratégia é uma tentativa de evitar que crianças com menos de 13 anos tenham acesso a funcionalidades específicas para adolescentes e adultos.

Caso o sistema identifique que o usuário é mais jovem do que o declarado, o acesso será automaticamente restrito.

O Roblox também vai lançar em breve novas ferramentas para que responsáveis e pais tenham maior controle e acompanhamento sobre a atividade dos adolescentes na plataforma, que incluem notificações sobre gastos, dados sobre o tempo de uso e informações detalhadas sobre as conexões feitas dentro do jogo.

A empresa destaca que as mudanças são fruto de consultas com especialistas, pais e usuários, que visam garantir um equilíbrio entre proteção e liberdade para as interações no ambiente digital. Atualmente, o Roblox conecta mais de 200 milhões de usuários ativos mensalmente em todo o mundo, muitos deles crianças e adolescentes que utilizam a plataforma para jogar, criar jogos e interagir com amigos.