Festival hacker em São Paulo terá campeonato e oportunidades de recrutamento

O Roadsec, maior festival hacker da América Latina, retorna presencialmente neste ano. O evento, focado em conhecimento técnico, recrutamento tech e networking entre a comunidade hacker e empresas, vai acontecer no dia 9 de julho, na Arca, em São Paulo.

Com expectativa de receber mais de 4 mil participantes, o festival acontecerá ao longo de 14 horas, com a participação de 70 palestrantes e 108 sessões de atividades diversas, como oficinas interativas, painéis e hands-ons, distribuídas em nove palcos e sete eixos temáticos.

“Nosso DNA é de segurança, mas a nossa comunidade cresceu e já abrange diversos eixos da tecnologia”, define Anderson Ramos, CEO da Flipside e idealizador do evento. “Teremos a presença de desenvolvedores, makers e fazedores em geral, além de ativistas, advogados, jornalistas, cientistas e empreendedores'', completa.

Hackers do bem?

Para Ramos, é importante entender o que significa "hacker" atualmente. "A palavra hacker foi originalmente usada para descrever programadores brilhantes, além de uma cultura de compartilhamento de conhecimento, acesso a códigos fonte, e meritocracia técnica que se criou em torno deles", explica.

Hackers éticos e não éticos estão presentes em diversas vertentes do mercado, não só na segurança da informação. "Um hacker não fica mais limitado em uma área específica da tecnologia, mas está presente em todas as suas vertentes, em diferentes formas e com variadas ideologias, como o ativismo, o direito, a antropologia e a ciência no geral. O Roadsec continua a se modificar para receber todas", esclarece o idealizador do festival

O que vai ter no Roadsec 2022?

O Roadsec contará com a participação de empresas que investem na comunidade tech como C6 Bank, Bitso, VTEX, BTG e SANS Institute.

Entre as empresas palestrantes estão ThoughtWorks Brasil, Apple, Luizalabs, Conta Simples e Globo, que se estabelecem como marcas empregadoras na área, com o objetivo de recrutar novos nomes para o mercado no evento.

Entre uma palestra e outra, os participantes poderão interagir na toy machine do C6 Bank ou hackear uma choppeira no estande montado pelo BTG. Para aqueles que desejam um desafio mais complexo, o Roadsec 2022 terá um carro modelo Defender, que poderá ser hackeado pelos desafiantes.

A programação inclui, ainda, a final do #HFBR22, campeonato hacker realizado pelo Hackaflag, em que 12 jogadores têm 6 horas para resolver o máximo de falhas de segurança em sistemas de empresas reais. O primeiro colocado receberá o prêmio de R$ 50 mil.

Especialistas em Segurança Ofensiva, Desenvolvedores e Engenheiros de Software estarão disponíveis para conversar com os participantes e tirar suas dúvidas após as palestras.

Informações sobre o Roadsec 2022

Data e horário: 9 de julho de 2022, a partir das 9h

9 de julho de 2022, a partir das 9h Local: Arca (Av. Manuel Bandeira, 360. Vila Leopoldina, São Paulo - SP)

Arca (Av. Manuel Bandeira, 360. Vila Leopoldina, São Paulo - SP) Ingressos: R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira), com a opção de meia solidária.

