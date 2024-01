'Ripley', minissérie da Netflix com Andrew Scott, ganha trailer e data de estreia; veja o vídeo

Depois do imenso sucesso como o padre de "Fleabag" e o recente trabalho em "Todos Nós Desconhecidos", indicado ao BAFTA Awards, Andrew Scott embarca de cabeça em um projeto ambicioso para 2024: será protagonista da nova minissérie da Netflix, "Ripley", baseada na série de livros de Patricia Highsmith, publicados entre 1955 e 1991.

Nas histórias de Highsmith, Tom Ripley é criminoso serial killer que sempre se safa de seus crimes. Tamanho foi o sucesso da saga de livros que um dos títulos, "O Talentoso Ripley", chegou a se tornar um filme em 1999, interpretado por Matt Smith, Jude Law e Gwyneth Paltrow.

Na série da Netflix, entretanto, Ripley aparece em uma história diferente do filme. Descrito como um vigarista em Nova York, nos anos 1960, o serial killer viaja para a Itália acompanhado do namorado rico, que tem uma série de problemas com seu filho. Ao longo da viagem, as intenções de Ripley começam a ficar mais visíveis e, aos poucos, o público descobre quem ele realmente é.

Além de Scott, fazem parte do elenco Dakota Fanning e Johnny Flynn. Steven Zaillian, conhecido pelos trabalhos em “A Lista de Schindler” (1993), “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011) e“O Irlandês” (2019), assina como diretor e roteirista.

Veja o trailer de 'Ripley', da Netflix

Quando estreia 'Ripley' na Netflix?

A minissérie tem estreia marcada para o dia 4 de abril, diretamente na plataforma da Netflix.

Quem é Tom Ripley?

Apesar de confundido com um serial killer de verdade, Tom Ripley sempre foi um personagem da saga de livros de Patricia Highsmith. Nos romances, ele é descrito como vigarista e serial killer muito meticuloso, que tem a capacidade de seduzir suas vítimas e sempre se safar dos crimes que comete. Ele está presente em seis livros: "The Talented Mr. Ripley", "Ripley Under Ground", "Ripley's Game", "The Boy Who Followed Ripley", e "Ripley Under Water".

Suas história se tornaram clássicos da literatura norte-americana, a ponto de Ripley ser considerado um dos melhores personagens de ficção já feitos nos século 20, pela revista Book.