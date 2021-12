Retrospectiva Spotify 2021: saiba como fazer e compartilhar

O serviço de streaming Spotify liberou, nesta quarta-feira, 1, as playlists com as músicas e podcasts mais ouvidos pelos usuários em 2021.

O chamado Spotify Wrapped revela dados sobre o uso do aplicativo de música, como a quantidade de minutos que escutou e os artistas mais ouvidos.

As novidades da tradição de fim de ano do streaming está na opção de compartilhar os dados no Tiktok, além dos stories do Instagram e Facebook, e vídeos exclusivos de artistas na playlist de mais tocadas. Outro recurso liberado em 2021 é a sua Aura de Áudio, que determina a cor do seu ano musical.

Ao entrar na página, o usuário terá acesso aos stories interativos com os detalhes do que escutou no último ano. Nele, é possível encontrar mais informações sobre os artistas,músicas, podcasts e gêneros mais escutados. A playlist da Retrospectiva 2021 estará disponível.

O Spotify também liberou uma lista de artistas e músicas mais escutadas em 2021 no Brasil e no mundo.

Para encontrar as músicas mais ouvidas do ano, siga essas etapas:

Acesse a página oficial do Spotify Wrapped - spotify.com/br/wrapped . O site deve ser obrigatoriamente acessado pelo celular para conferir a retrospectiva no aplicativo de streaming. Outra opção é acessar o aplicativo e procurar na tela inicial o card do Spotify Wrapped. Caso isso não ocorra, vá até a aba Buscar e procure pelo card Retrospectiva 2021;

Outra opção é acessar o aplicativo e procurar na tela inicial o card do Spotify Wrapped. Caso isso não ocorra, vá até a aba Buscar e procure pelo card Retrospectiva 2021; Confira os stories interativos com os detalhes com as principais informações que o Spotify conseguiu computar sobre as suas músicas mais escutadas no ano;

Compartilhe com os amigos no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat e TikTok ou salve a imagem para enviar por Whatsapp ou Telegram.

