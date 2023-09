Retratos Fantasmas é o filme escolhido para representar o Brasil na vaga para Oscar 2024

O filme Retratos Fantasmas, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi escolhido para representar o Brasil em busca de um vaga no Oscar 2024. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 12. O filme poderá concorrer na categoria de "Melhor Filme Internacional".

"Obrigado por todas as expressões de boas vibes que temos recebido" Vou replicar as aspas de Emilie: “felizes e honrados pela indicação, 10 anos depois do Som ao Redor", disse o Kléber pelas redes sociais. A Emilie citada, trata-se de Emilie Lesclaux, produtora do filme, com quem é casado.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

RETRATOS FANTASMAS recebe a indicação para representar o Brasil no Oscar. Obrigado por todas as expressões de boas vibes que temos recebido. Vou replicar as aspas de Emilie: “felizes e honrados pela indicação, 10 anos depois do Som ao Redor… pic.twitter.com/mCX9r9lX1m — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) September 12, 2023

A escolha da produção foi após um longo período de avaliações realizadas pela Academia Brasileira de Cinema. Na corrida pelo Oscar, um comitê de seleção revisa as inscrições, selecionando em média dez filmes de todo o mundo.

Além de Retratos Fantasmas, outras cinco produções ficaram entre os finalistas para representar o Brasil. Ao todo, a academia selecionou 28 longas-metragens, escolhendo os seis finalistas.

Veja os filmes selecionados pela Academia

Estranho Caminho - Dirigido por Guto Parente;

- Dirigido por Guto Parente; Noites Alienígenas - Dirigido por Sérgio Carvalho;

- Dirigido por Sérgio Carvalho; Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha - Dirigido por Eduardo Albergaria;

- Dirigido por Eduardo Albergaria; Pedágio - Dirigido por Carolina Markowicz;

- Dirigido por Carolina Markowicz; Urubus - Dirigido por Claudio Borrelli.

Segundo Fernanda Schein, cineasta que vem se destacando na cena internacional e faz parte do time de edição de grandes projetos da Netflix, a escolha e que produção foi resultado de muito trabalho. “‘Retratos Fantasmas’ é resultado de sete anos de trabalho e explora o rápido crescimento urbano nas grandes cidades, com foco especial em Recife, a partir da perspectiva pessoal de Kleber e da vista do apartamento onde passou a maior parte de sua vida e onde filmou diversas de suas obras cinematográficas.”

"Retratos Fantasmas" teve sua estreia mundial no 76º Festival de Cannes e, também, foi exibido na abertura do 51º Festival de Cinema de Gramado 2023.

Veja trailer e sinopse do filme

Como em tantas cidades do mundo ao longo do século XX, milhões de pessoas foram ao cinema no centro do Recife. Com a passagem do tempo, as ruínas dos grandes cinemas revelam algumas verdades sobre a vida em sociedade.