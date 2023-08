Restart vai voltar? Sucesso do ano de 2010, banda anuncia retorno

Sucesso do ano de 2010, a banda Restart está de volta. O grupo que ficou conhecido pelo movimento colorido, irá fazer uma turnê de encerramento para comemorar os 15 anos de formação.

A notícia foi divulgada pouco tempo após o anúncio do retorno da banda Cine e do início da turnê do Nx Zero, ambas que foram grandes sucessos entre os jovens na década de 2000.

A turnê começará em Outubro e percorrerá as cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, ainda em 2023. No ano que vem, o grupo desembarca em Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife

O grupo afirmou que a turnê não incluirá músicas novas, mas sim toda a discografia e seus principais sucessos.

Restart e o movimento colorido

Formado por Pedro Gabriel Lanza Reis (o Pe Lanza), Pedro Lucas Munhoz (o Pe Lu), Lucas Henrique Kobayashi de Oliveira (o Koba) e Thomas Alexander Machado D’Avila (o Thominhas), o Restart se destacou pela inovação tendo sido apelidada de banda “colorida” e banda de “happy rock”.

Respaldados por uma estratégia de marketing muito bem bolada, o grupo logo conquistou uma multidão de fãs, criando o conceito de “família RESTART.