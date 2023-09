Renato Aragão perde direito de usar nome "Didi" para empresa chinesa; entenda

O humorista Renato Aragão, de 88 anos, perdeu o direito de utilizar a marca "Didi" vinculado ao seu nome, para um empresa chinesa. A informação é do jornalista Ricardo Feltrin.

De acordo com o jornalista, Renato perdeu os direitos para Beijing Didi Infinity, empresa de tecnologia. Com mais de 60 anos sendo conhecido popularmente pelo apelido, o ator não poderá utilizar o nome em produtos e serviços.

Antes da aquisição pela empresa, Renato foi avisado pelo Instituto Nacional de Propriedade Individual (INPI) de que o vencimento da marca estava próximo. Até o momento, ele não se pronunciou.

Renato esta fora da televisão desde 2020, ano em que rompeu seu contrato com a Globo. Ele anunciou o retorno aos palcos na última terça-feira com o espetáculo "O Adorável Trapalhão" série baseada em sua história de vida e trajetória profissional.

Quem é Renato Aragão "Didi"?

Aos 88 anos, Aragão é considerado um dos maiores comediantes do Brasil. Em 1977, estreou na Globo, após três anos na TV Tupi. Líder dos Trapalhões, programa que ficou no ar antes do "Fantástico" até 1995, quando os atores Mussum e Zacarias faleceram. Depois disso, Didi não ficou para trás e ganhou um programa dominical no período da tarde, chamado "A Turma do Didi", exibido até 2010. Em 2017 houve uma tentativa de fazer a trupe voltar, dessa vez com Dedé Santana, Didi e outros atores que não estavam presentes no original --- o projeto não vingou e, desde então, o comediante não atuava mais na TV.

A lista de filmes que Aragão estreou é tão extensa quanto sua carreira. Ao todo, foram 42 produções --- entre elas "Ali Babá e os Quarenta Ladrões", de 1972, "O Incrível Monstro Trapalhão", de 1981 e "Simão, o Fantasma Trapalhão", de 1998. Seu filme mais recente foi "Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood", em 2017.