Relembre os últimos brasileiros que venceram o Mundial da Clubes da Fifa

O Chelsea conquistou neste neste sábado, 12, o Mundial de Clubes da Fifa ao vencer o Palmeiras por 2x1. Com a vitória do clube inglês, os clubes europeus mantém uma hegemonia na competição, ao conquistar os últimos 10 títulos de forma consecutiva.

Com a derrota Palmeiras, o Brasil se mantém com 10 títulos mundiais. Seis clubes brasileiros são reconhecidos pela FIFA como campeões do mundo.

O último campeão sul-americano do Mundial foi o Corinthians em 2012. Santos, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, por duas vezes, ficaram no caminho nas últimas edições.

Relembre os brasileiros campeões do Mundial de Clubes:

Time do Corinthians após título contra o Chelsea, em 2012

Corinthians - 2000 e 2012

O Corinthians venceu o Mundial de 2000 ao vencer o Real Madrid na semi e o Vasco na final. O título é questionado por rivais, pois o clube paulista participou como convidado e não por ter conquistado a Libertadores.

Mas em 2012, os torcedores comemoraram sem nenhum questionamento. Após conquistar a sua primeira Libertadores da história, o Corinthians venceu o Chelsea na final por 1 a 0, no Japão. Antes do título do Palmeiras, o Timão era o último brasileiro campeão Mundial.

Fernandão levanta a taça para o Internacional, que venceu o Barcelona na final de 2006

Internacional - 2006

O Internacional venceu o Mundial em cima do poderoso time do Barcelona, que contava com Ronaldinho Gaúcho (no auge), Iniesta e Deco. O gol do título foi marcado por um herói improvável. Adriano Gabiru decidiu a partida na reta final e garantiu a taça para os colorados.

Rogério Ceni ergue a taça para o São Paulo após vitória contra o Liverpool em 2005

São Paulo - 1992, 1993 e 2005

O único clube brasileiro tricampeão mundial, conquistou os dois primeiros títulos contra o Barcelona e o Milan, sob o comando de Telê Santana.

Em 2005, o clube foi o melhor time do mundo novamente ao derrotar o Liverpool em atuação irretocável do goleiro e ídolo da torcida Rogério Ceni.

Grêmio - 1983

O time gremista conquistou o Mundial de Clubes ao vencer o Hamburgo, da Alemanha. Renato Gaúcho foi o grande nome do título, marcando os dois gols da partida.

Flamengo - 1981

Sob o comando de Zico, um dos maiores camisas 10 do clube, o Flamengo venceu o Liverpool por 3 a 0. e o Brasil voltou a ser campeão Mundial de Clubes depois de 18 anos.

Santos - 1962 e 1963

O Santos dos anos 60 era uma equipe repleta de lendas do futebol mundial, como Pepe, Coutinho e, acima de todos, Pelé. O time venceu o Benfica em 62 e o Milan em 63. Nos dois títulos, Pelé marcou gols que garantiram a vitória santista.