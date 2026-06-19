Rede de cinemas faz promoção inusitada para fãs carecas de 'Toy Story 5'

Uma promoção incomum chamou a atenção dos fãs de cinema nesta sexta-feira, 19. Inspirada pelo visual de Woody em "Toy Story 5", a rede de cinemas Cinesystem anunciou que pessoas com calvície aparente poderão assistir ao filme gratuitamente em uma ação especial marcada para o dia 22 de junho.

A iniciativa faz uma brincadeira com a passagem do tempo. Mais de três décadas se passaram desde o lançamento do primeiro "Toy Story", em 1995, e muitos dos espectadores que cresceram acompanhando a franquia hoje convivem com a queda de cabelo.

"Dizem que o Woody perdeu o cabelo depois de tantos anos de aventura. Verdade ou não, uma coisa é certa: se você está como ele, a Cinesystem tem um presente para você", anunciou a rede de cinemas em seu site oficial.

Como participar da promoção

Para garantir o benefício, o interessado deverá comparecer presencialmente à bilheteria de uma unidade participante da Cinesystem, apresentar um documento oficial com foto e passar por uma validação realizada pela equipe do cinema.

A promoção contempla casos de calvície total ou parcial e dá direito a um ingresso por CPF. A disponibilidade, no entanto, dependerá da quantidade de assentos restantes para a sessão escolhida.

Regras da ação

A campanha será válida exclusivamente no dia 22 de junho de 2026. O ingresso gratuito não poderá ser acumulado com outros benefícios ou descontos, incluindo a meia-entrada. O resgate também deverá ser feito obrigatoriamente na bilheteria física das unidades participantes. Segundo a empresa, o regulamento completo está disponível em seus canais oficiais.

Sobre "Toy Story 5"

O novo capítulo da franquia coloca os brinquedos diante de um desafio moderno: a influência da tecnologia na infância. Na trama, Jessie assume papel de destaque ao tentar reunir os amigos para reconquistar a atenção das crianças, enquanto dispositivos eletrônicos passam a competir diretamente com as brincadeiras tradicionais.

Além de Jessie, personagens clássicos como Woody e Buzz Lightyear também retornam à história. O longa está em cartaz nos cinemas brasileiros desde quinta-feira, 18.

O filme teve sua pré-estreia em Los Angeles em 9 de junho de 2026, e a recepção da crítica foi positiva. No Rotten Tomatoes, a produção registra 93% de aprovação, com o consenso destacando a capacidade dos brinquedos de se reinventarem diante dos desafios da era digital. Já no Metacritic, a obra soma 74 pontos de 100, índice que reflete avaliações majoritariamente favoráveis.