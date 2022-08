Reality show com bilionários em busca de novo unicórnio chega ao Brasil; vencedor leva US$ 1 milhão

Após o sucesso do programa "Shark Tank", o Brasil vai ganhar outro reality show com foco em startups e pequenos negócios em busca de investimento. Com apresentação da família Draper, "Meet the Drapers" deve estrear em 20 agosto e promete pagar 1 milhão de dólares (5,2 milhões de reais) para o vencedor da competição.

A família Draper é conhecida no Vale do Silício (EUA), por investirem em várias empresas de sucesso quando elas ainda estavam em estágios iniciais, como Tesla, Twitter e muitas outras. Um dos membros da família, Tim Draper também ficou famoso por ter comprado 30 mil bitcoins em um leilão do governo americano, em 2014, por 19 milhões de dólares - hoje, o investimento vale 630 milhões.

No reality show, Tim, Polly e Bill Draper receberão um convidado diferente a cada episódio para compor com eles a equipe de jurados que irá avaliar as startups participantes. Diferente do que acontece no "Shark Tank", em que todos os participantes podem receber investimentos, "Meet the Drapers" é uma competição entre as empresas.

Esta é a quinta temporada do programa de TV, mas a primeira a ser transmitida no Brasil e também a primeira a contar com a participação de uma startup e de um jurado brasileiros - Filipe Trindade, CEO do Know How Club, vai ajudar os Drapers a buscar o próximo unicórnio no programa.

"'Meet the Drapers' dá aos espectadores ao redor do mundo uma oportunidade única de entretenimento enquanto se pode aprender sobre empreendedorismo e captação de investimentos. Os empreendedores que se apresentam aqui são únicos e extraordinários, e nosso show proporcionou para eles um palco global do qual muitos deles receberam financiamentos e tiveram aumento nas vendas. O show é muito divertido, e nossos espectadores têm visto muitas ideias nascerem", disse Tim Draper, fundador da Draper Associates e anfitrião do reality show.

Draper também comentou sobre as startups selecionadas para a nova temporada do programa: "A temporada 5 apresenta alguns dos mais brilhantes e jovens empreendedores que nós já vimos, do mundo todo, e espero que o show continue a inspirar e ensinar as pessoas a construírem e desenvolverem suas próprias empresas".

A edição mais recente do programa recebeu milhares de pedidos de inscrição, mas apenas 35 startups foram selecionadas. Além de uma brasileira, cujo nome ainda não foi divulgado, o reality terá empresas de Índia, Taiwan, Portugal, Singapura, Canadá e EUA. Entre os jurados convidados, nomes como de Kai Huang, criador do jogo "Guitar Hero", Sabeer Bhatia, que criou o Hotmail, o astro da NFL Joen Montana, entre outros.

Essas 35 startups deverão apresentar seus produtos, serviços e modelos de negócio no programa. Com ajuda do público, as melhores se classificam para as fases finais, até que uma grande vencedora seja escolhida para receber o prêmio milionário.

"Meet the Drapers" será transmitido no país, a partir de 20 de agosto, pela Record. Serão 13 episódios, com uma hora de duração cada, que irão ao ar uma vez por semana.