Real Madrid x PSG: onde assistir ao vivo o embate entre Neymar e Vini Jr.

Um jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa tem ares de final pela quantidade de estrelas em campo. O Real Madrid de Benzema e Vinícius Jr. recebe nesta quarta-feira, 9, o Paris Saint Germain de Neymar, Messi e Mbappé no Santiago Bernabéu, em Madri às 17h.

O time parisiense venceu por 1 a 0 na primeira partida em Paris e tem vantagem do empate na partida de hoje. Em ano de Copa do Mundo, o jogo reúne dois nomes da seleção brasileira. O consagrado Neymar e o jovem destaque da temporada Vini Jr.

Na atual temporada, os números do atacante formado no Flamengo são melhores. Vini jogou mais que o camisa 10 da seleção brasileira, 42 vezes, marcou 16 gols e deu nove assistências. Já Neymar, que ficou fora por dois meses e meio por uma lesão no tornozelo, disputou 23 partidas, fez seis gols e nove assistências.

Em ascensão e com 21 anos, Vinícius ultrapassou o valor de mercado de Neymar e se tornou o jogador brasileiro mais valioso. Segundo dados do site Transfermarkt, o jogador do Real é avaliado em € 100 milhões, enquanto o atacante do PSG valeria "apenas" € 90 milhões. O mais valioso do mundo é o francês Mbappé — que é dúvida para a partida — com avaliação de € 160 milhões.

O reencontro de Vini Jr. e Neymar no Bernabéu vai definir quem continuará sonhando com um título mais importante do futebol europeu. Para Neymar, que já levantou o caneco, conquistar a Champions significa dar ao PSG o tão sonhado título europeu. Para Vini, significaria mudar de patamar na carreira.

Onde assistir Real Madrid x PSG

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal pago TNT e pelo serviço de streaming HBO MAX.

Qual horário de Real Madrid x PSG

O jogo será no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e está marcado para às 17h.

Provável escalação do Real Madrid

O volante brasileiro Casemiro e o lateral francês Mendy estão suspensos e desfalcam o clube de Madrid. O Alemão Kross é dúvida.

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Marcelo; Camavinga, Kroos e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior.