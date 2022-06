Quem é MD Chefe? Rapper é eleito revelação internacional em prêmio nos EUA

O rapper MD Chefe foi eleito artista revelação internacional em prêmio BET (Black Entertainment Television Awards), ocorrido neste domingo (26). Prêmio é destinado apenas para artistas negros.

Conhecido pelos hits “Rei de Lacoste” e "22K", o rapper não foi o único integrante brasileiro a concorrer no BET. A cantora Ludmilla também foi indicada, porém ao prêmio de melhor artista internacional, perdendo para nigeriana Tems.

A cerimônia contou também com protestos a cerca da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar a lei Roe vs Wade, que retira o direito constitucional ao aborto em todo país. O evento também contou com apresentação da cantora Mariah Carey e outras personalidades negras.

O ator Will Smith, que se envolveu em polêmica no último Oscar a estapear o comediante Chris Rock, ganhou o prêmio de melhor ator.

Confira os vencedores da edição BET 2022

Revelação Internacional

MD Chefe

Melhor Artista Feminina de R&B/Pop

Jazmine Sullivan

Melhor Artista Masculino de R&B/Pop

The Weeknd

Melhor Grupo

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak)

Melhor Colaboração

Wizkid feat. Justin Bieber & Tems – “Essence”

Melhor Artista Feminina de Hip Hop

Megan Thee Stallion

Melhor Artista Masculino de Hip Hop

Kendrick Lamar

Videoclipe do Ano

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) – “Smokin Out The Window”

Diretor de Videoclipes do Ano

Anderson .Paak a.k.a. Director .Paak

Artista Revelação

Latto

Álbum do Ano

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) – “An Evening with Silk Sonic”

Melhor Artista Internacional

Tems (Nigéria)

