Questão sobre mentira de Pinóquio intriga usuários e viraliza nas redes sociais

A primeira fase da 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática em Escolas Públicas (OBMEP) foi um dos assuntos mais comentados pelo Twitter, na última terça-feira, 7. A questão do Pinóquio chamou atenção dos alunos por não possuir nenhum número no exercício.

A pergunta orientava os alunos a analisar se estaria certo a afirmação: "Pinóquio sempre mente" e "Pinóquio diz: 'Todos os meus chapéus são verdes'". A partir daí, as questões eram:

"Admita que sejam válidas ambas as seguintes sentenças:

Pinóquio sempre mente;

Pinóquio diz: "Todos os meus chapéus são verdes".

Podemos concluir dessas duas sentenças que:

(A) Pinóquio tem pelo menos um chapéu.

(B) Pinóquio tem apenas um chapéu verde.

(C) Pinóquio não tem chapéus.

(D) Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde.

(E) Pinóquio não tem chapéus verdes."

A resposta seria a letra “A”,pois na frase "Todos os meus chapéus são verdes" existe pelo menos um chapéu de Pinóquio que não é verde.

O exercício viralizou no Twitter e rendeu diversos comentários engraçados sobre o tema. Além do fato sobre a cor do chapéu, o Pinóquio, que é um personagem clássico da literatura, foi alvo de memes e xingamentos por parte dos estudantes.

A população brasileira discutindo sobre a questão do Pinóquio #OBMEP pic.twitter.com/6qbvjV6KnC — Ticia Ψ || The Unhoneymooners 📖 (@anamoraespr) June 7, 2022

Eu na OBMEP tentando entender oq matemática tem haver com quantos chapéus o Pinóquio tem: pic.twitter.com/n4x6li07m0 — Gabi🎪 (@_justmestay) June 7, 2022

obmep achando q eu vou saber se o pinoquio ta mentindo ou nao pic.twitter.com/siNo9SIzwF — Jugh | block de seguir (@_huuj) June 7, 2022

