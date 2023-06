Quer ir morar na Itália? Governo de Mântua pagará R$ 800 por mês para quem fizer a mudança

Se morar na Itália era um sonho, ele pode estar mais perto da realidade. A cidade de Mântua, na Itália, quer dar um incentivo para que as pessoas morem lá: está oferecendo € 150 (R$ 800) por mês para quem arrumar a mudança para morar e trabalhar.

A ideia veio do prefeito da cidade, Mattia Palazzi, que também pretende aumentar as oportunidades de trabalho em Mântua. A região recebeu recentemente novas indústrias e o objetivo é aumentar o número de cidadãos.

"Teremos muitas novas vagas de emprego nos próximos dois anos. Há diversas empresas investindo e que estão se instalando em Mântua. Além de Valdaro, estamos assistindo ainda ao crescimento de muitas empresas, como a Adidas, a Corneliani, Opto Engineering e MyNet, que contratam jovens", comentou ele ao jornal Corriere di Milano.

Onde fica a cidade de Mântua?

Mântua fica na região da Lombardia e é conhecida por ter poucos habitantes: são menos de 50 mil. A cidade também fica em uma área nobre da Itália, conhecida como uma das mais ricas do país.

Como funciona o projeto de Mântua?

Segundo as informações da Agenzia Nazionale Stampa Associata (Ansa), o programa ainda não foi lançado oficialmente, mas a previsão é que já comece a funcionar neste mês. Por enquanto, serão priorizadas pessoas com salários de até € 1,5 mil — estrangeiros terão as moedas adaptadas para esse valor. A ajuda será mensal, mas somente no primeiro ano.