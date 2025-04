Quem venceu a Prova do Líder no BBB 25? Novo reinado indica Renata ao Paredão

A Prova do Líder do BBB 25 da noite desta quinta-feira, 11, foi de agilidade. O vencedor da vez foi João Pedro, que cumpriu a tarefa de dividir a casa entre VIP e Xepa. Ele ficará hospedado durante a semana no Apê do Líder e está imune do paredão.

Logo após a dinâmica, indicou Renata ao Paredão.

Veja quem saiu no Paredão de ontem

Como foi a disputa?

Primeira Etapa: Os participantes competiram em uma raia, onde precisavam encontrar seis cartões com mensagens e colocá-los nas caixinhas correspondentes.

Segunda Etapa: Os jogadores tinham que montar um quebra-cabeças de oito peças. Os três primeiros a completarem as duas tarefas avançaram para a final.

Final: Vinícius, Guilherme e João Pedro foram os mais rápidos e chegaram à etapa final. Nela, era necessário encontrar a chave correta que abria o cenário de um apartamento. João Pedro escolheu a chave certa e conquistou um apartamento.

Quem ficou no VIP?

João Pedro tinha três pulseiras, além da própria, para separar no VIP. Fazem parte junto com ele João Pedro, Renata e Vinicius.

Quem ficou na Xepa?

João escolheu que Diego, Vilma, Guilherme e Vitória ficassem na Xepa desta semana.