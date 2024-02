Quem vai cantar no Superbowl 2024? Saiba quem fará show do intervalo, horário e como assistir

O tão famoso Super Bowl, última partida do campeonato de futebol americano, está mais próximo do que nunca: acontece já neste domingo, 11, a partir das 20h30 (horário de Brasília), em Las Vegas, Estados Unidos. E além da disputa entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, o evento, como de costume, contará com uma série de apresentações especiais. O cantor Usher fará o principal show, durante o intervalo.

Em entrevista à Vogue, meses atrás, o cantor de R&B já tinha anunciado que faria o show no intervalo e disse que traria alguns convidados surpresa. A performance será de grande magnitude. "Não apenas música R&B, mas performance R&B, conexão R&B, espírito R&B”, disse o cantor à revista. Além da apresentação, Usher também lançará um novo álbum, vindo após oito anos de hiato.

Que horas é o show do Usher no Super Bowl?

Com o jogo previsto para começar às 20h30 no horário de Brasília, Usher deve se apresentar por volta das 22h.

Como assistir ao Super Bowl 58?

O jogo e toda a cerimônia serão transmitidos Rede TV! e pela ESPN. No streaming, a exibição será feita pelo Star+.

Quem vai cantar o hino dos EUA no Super Bowl?

Além de Usher, outros artistas se apresentarão no Super Bowl. É o caso de Reba McEntire, vencedora do Grammy, que cantará a música “The Star-Spangled Banner” na abertura do jogo.

Os cantores Post Malone e Andra Day apresentarão também “America the Beautiful” e “Lift Every Voice and Sing”, respectivamente. A interpretação de Day para a música será especial, posto que a canção se tornou um símbolo do Movimento dos Direitos Civis, ligado à luta antirracista.

O DJ Tiësto também eztará presente nos treinos, aquecimento e pequenos intervalos para animar a torcida.

Quem disputa o Super Bowl esse ano?

Em busca do bicampeonato, os Chiefs lideram a corrida para o título, almejando repetir o feito que não ocorre na NFL desde os Patriots em 2004 e 2005. A franquia, que já ostenta os troféus de 1970, 2020 e 2023, busca consolidar seu domínio no cenário do futebol americano. Do outro lado, o consolidado 49ers já conquistou o Super Bowl cinco vezes (1982, 1985, 1989, 1990 e 1995). Há tempos a equipe não experimenta a sensação de erguer o troféu de campeão, e agora enfrenta o desafio de interromper essa sequência de jejum.

Que dia é o Super Bowl 2024?

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam no próximo domingo, 11, às 20h30.

Super Bowl 58 tem ingresso mais caro da História

O mercado brasileiro se destaca cada vez mais para a liga. A primeira partida em solo nacional, que será realizada na Arena Corinthians, em São Paulo, é uma importante conquista para a indústria esportiva geral do país. Data, ingressos e equipes que participarão do jogo são informações que a liga revelará em breve.

No total, segundo números da própria NFL, o Brasil tem mais de 38 milhões de fãs de futebol americano, sendo mais de 8 milhões considerados ávidos. Quando a Effect Sport passou a responder pela liga, pesquisa do Ibope Repucom apontava para pouco mais de 3 milhões de admiradores do jogo no país.