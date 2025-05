Quem vai abrir o show da Lady Gaga no Brasil? Veja possíveis bandas e artistas

O aguardado show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, marcado para o dia 3 de maio de 2025, tem gerado expectativas sobre possíveis artistas que "iniciariam os trabalhos" dessa apresentação histórica. E quem achou que seria Anitta ou Luísa Sonza pode se frustrar.

O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, confirmou que a abertura contará com dois sets de DJs, o que deve proporcionar uma atmosfera eletrônica para "aquecer o público" antes da chegada de Lady Gaga aos palcos.

Anitta? Pabllo Vittar?

Inicialmente, especulações indicaram que artistas como Pabllo Vittar, Anitta, IZA e Liniker poderiam ser responsáveis pela abertura, mas a produtora Bonus Track, organizadora do evento, esclareceu que nenhuma dessas atrações está confirmada.

O show de Lady Gaga, intitulado "Mayhem on the Beach", faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio", iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro que busca promover grandes eventos culturais gratuitos na cidade. Com previsão de início às 21h45 e término à 0h15, a apresentação promete reunir cerca de 1,6 milhão de pessoas na orla carioca.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

