Quem será o próximo 007? Ator para novo James Bond finalmente foi escolhido, diz site

Após anos da conclusão do ciclo de Daniel Craig no papel do agente secreto mais famoso do mundo, surgiram informações de que os produtores da franquia 007 finalmente bateram o martelo sobre o próximo ator a interpretar James Bond.

Segundo o site britânico "The Sun", o convite para interpretar o novo 007 foi feito a Aaron Taylor-Johnson, ator britânico de 33 anos. A proposta foi formalizada pela EON Productions, responsável pela produção dos filmes.

"Bond é o trabalho de Aaron, caso ele deseje aceitá-lo. A oferta formal está sobre a mesa e eles aguardam uma resposta," declarou uma fonte do tabloide. "No que diz respeito à EON, Aaron assinará contrato nos próximos dias e eles poderão começar a se preparar para o grande anúncio."

Em entrevista à "Vanity Fair", o ator se manifestou sobre os rumores: "Você pode ter algo realmente positivo [escrito sobre você], mas também pode ter algo realmente negativo que pode circular".

Quem é Aaron Taylor-Johnson?

O artiata é conhecido por diversos trabalhos na indústria cinematográfica. Ele alcançou grande destaque por seu desempenho em filmes como "Kick-Ass - Quebrando Tudo" (2010), "Anna Karenina" (2012), "Trem-Bala" (2022), "Vingadores: Era de Ultron" (2015) e "Godzilla" (2014). Em 2024, ele está confirmado como "Kraven - O Caçador" e no longa-metragem "Nosferatu".

Aaron Taylor-Johnson tem sido frequentemente alvo de especulações sobre quem seria o próximo ator a assumir o papel de 007. Até o momento, ele ainda não confirmou oficialmente se será ou não o novo James Bond, sucedendo Daniel Craig, que se despediu da franquia em "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021).

Ele também é casado com a diretora e roteirista inglesa Sam Taylor-Johnson, que dirigiu filmes como: "Cinquenta Tons de Cinza" (2015) e "O Garoto de Liverpool" (2009). Em 2024, ela lança "Back to Black", cinebiografia de Amy Winehouse.