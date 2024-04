Quem saiu do BBB 24 ontem? Beatriz é a 20ª eliminada

É o início do fim! O BBB 24 definiu o Top 4 do programa nesta quinta-feira, 11, com a saída de Beatriz, que saiu com 82,61% dos votos. Ela competia com Isabelle e Davi no Paredão.

Junto com eles, restam Alane e Matteus na casa. Os quatro disputam a Prova do Líder, e quem vencer estará automaticamente na final do programa, que acontece na terça-feira, 16.

Veja as porcentagens:

Por que Beatriz foi eliminada?

Tão amada quanto odiada, Beatriz foi um fenômeno único do BBB 24. Com seu refrão "Brasil do Brasil!" e jeito excêntrico, ela será para sempre lembrada pelos fãs do reality — se o que será dito logo depois é uma crítica ou elogio, não sabemos.

Mas a vendedora do Brás esteve presente em momentos importantes da temporada, como as brigas incessantes com Fernanda ("se eu estivesse no filme '127 horas'...) e Pitel e, mais recentemente, desfiles com cascas de fruta presas ao corpo. Além, claro, das milhares de publis feitas diretamente de dentro da casa.

Quem acompanhava Beatriz pelo pay-per-view conheceu uma versão mais sóbria da paulista, que parece ter desaparecido na reta final do jogo. Melhor amiga de Alane, até pouco tempo aliada de Davi e vista como a favorita ao prêmio por muitos dentro da casa, a jovem de 23 anos garantiu meses no jogo com seu jeito extrovertido. Quando virou líder pela primeira vez, no final de fevereiro, descobriu que ainda não havia levado nenhum voto.

Dinâmica BBB 24: veja como será a próxima semana do "modo turbo"

Quando é a final do BBB 24? Veja data e horário