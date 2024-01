Quem saiu do BBB 24? Nizan é o quarto eliminado do reality

Neste domingo, 21, aconteceu o quarto Paredão do BBB 24. Competindo com Giovana Pitel e Raquele, Nizan foi o eliminado com 17,14 % dos votos para ficar.

Pitel, teve 37,49% e Raquele Cardozo, a mais votada, com 45,37%.

Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, Nizan se questionou sobre o real motivo da sua saída: "A gente fica se perguntando o que fez certo ou errado. É um jogo bem compicado! Eu aprendi muito e tentei mostrar quem eu sou, talvez não da maneira certa, ou talvez por isso eu esteja aqui aqui. Só vou saber depois", destacou o brother.

Nizam conversou com Tadeu após ser eliminado do #BBB24. 🗣 #RedeBBB pic.twitter.com/1BQFIZBi3k — Big Brother Brasil (@bbb) January 22, 2024

Por que Nizan foi eliminado?

O Líder da semana, Matteus, indicou Giovanna Pitel para o Paredão. Já a casa teve direito a dois votos diferentes, e os mais votados foram Nizam, com 7 votos, e Raquele, com 5

As pesquisas do Votalhada, divulgadas no sábado, 20, indicavam uma possível saída de Nizan. Giovanna Pitel perdia para o eliminado somente nas enquetes de sites. Em todas as outras, o brother tinha as menores porcentagens para ficar.