Quem saiu do BBB 23? Gabriel é o segundo eliminado do reality

Ontem, 31, foi dia de eliminação no BBB 23. O escolhido pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Gabriel, o modelo "pipoca" que passou pela etapa da Casa de Vidro antes de entrar oficialmente no programa.

O jovem paulista foi eliminado com 53,3% dos votos, em uma disputa acirrada com Domitila, que ficou com 46,09% dos votos. Cezar Black ficou com 0,61%.

Apesar dos atritos internos com outros participantes e de ter sido acusado de ter atitudes agressivas contra a ficante Bruna Griphao, Gabriel foi recebido com diversos abraços e conselhos das outras pessoas da casa na hora da saída.

Que forte essa cena da Paula com a saída do Gabriel #BBB23 pic.twitter.com/zjgv8m8Djf — NewsBBB #BBB23 (@nnewsbbb) February 1, 2023

Tadeu Schmdit também deixou claro que o tema polêmico deve ter um ponto final com a eliminação do garoto. "No relacionamento tóxico, a agressividade, a grosseria é normalizada... Isso não é do jogo, tem que deixar de fazer parte da nossa vida(...) Por isso, dei aquele recado nove dias atrás", disse o apresentador, citando a chama de atenção que ele deu no casal.

"Quem erra merece uma segunda chance... Ou quem erra está condenado para sempre? Se a vida está seguindo numa direção que a gente não deseja... é para se agarrar nesse alerta e aproveitar essa chance da melhor maneira possível", aconselhou Tadeu antes de anunciar o eliminado.