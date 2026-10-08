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Quem sai hoje de 'A Fazenda 18'? Disputa entre Ariela, Renê e Thaíde está acirrada

Os três peões disputam a permanência no reality após a definição da Roça desta semana

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 8 (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 8 (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19h50.

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A "Fazenda 18" chegou à terceira roça da edição. Nesta quinta-feira, 8, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Ariela, Renê e Thaíde.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h45, depois da novela "Reis".

Até as 18h00, já foram apurados 478.667 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Renê e Thaíde estão empatados, com 17,25% e 18,48%, respectivamente. A margem de erro do portal é de 3%.

Ariela aparece em primeiro lugar, com 64,27%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Ariela 42,99% x Renê 25,49% x Thaíde 31,53%
  • YouTube: Ariela 71,96% x Renê 13,61% x Thaíde 14,43%
  • Twitter: Ariela 67,31% x Renê 18,35% x Thaíde 14,34%
  • Instagram: Ariela 67,30% x Renê 20,20% x Thaíde 12,50%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Ariela 64,27% x Renê 17,25% x Thaíde 18,48%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.

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