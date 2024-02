Quem sai do BBB 24 amanhã? Enquetes mostram que presente de Rodriguinho será eliminação

O décimo Paredão do BBB 24 acontece nesta terça-feira, 27, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica que Rodriguinho deve ser o eliminado da vez.

Na última semana, o trio do paredão foi definido pela escolha da Líder, a indicação da dupla do líder, o nomeado através do "Poder da Palavra" e o participante mais votado pelos demais moradores da casa. Além disso, um dos brothers teve a oportunidade de se livrar da berlinda através da prova Bate e Volta.

Após a dinâmica da semana, o anjo novamente garantiu imunidade para si e teve o poder de imunizar outra pessoa. Pela terceira vez consecutiva, Michel ficou livre de ser votado e escolheu proteger sua aliada, Giovanna.

A líder Beatriz optou por colocar Rodriguinho diretamente no paredão, sem oportunidade de participar da prova bate-volta. Por sua vez, Isabelle, que resistiu ao desafio de resistência juntamente com Beatriz, também teve o direito de indicar um brother para a berlinda, escolhendo Lucas.

Além disso, Leidy adquiriu o poder curinga da semana e fez sua indicação, escolhendo Fernanda.

Para completar o grupo de indicados, os brothers realizaram suas votações no confessionário, e MC Bin Laden foi o mais votado, acumulando nove indicações dentre as quinze possíveis.

Todos os emparedados que não foram indicados pela líder tiveram a chance de disputar a prova bate-volta, e apenas Bin Laden conseguiu se salvar.

Com isso, o Paredão está formado por Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã desta segunda-feira, 26, pelo horário de Brasília:

Quem deve sair do BBB 24?

Sites: Fernanda 17,03% x Rodriguinho 63,14% x Lucas 19,83%

Fernanda 17,03% x x Lucas 19,83% Twitter: Rodriguinho 67,78% x Lucas 27,81% x Fernanda 4,40%

x Lucas 27,81% x Fernanda 4,40% YouTube: Rodriguinho 77,57% x Lucas 14,19% x Fernanda 8,24%

x Lucas 14,19% x Fernanda 8,24% Telegram: Rodriginho 67,00% x Lucas 27,60% x Fernanda 5,40%

x Lucas 27,60% x Fernanda 5,40% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Rodriguinho 70.22% x Lucas 29,26% x Fernanda 9,52%%

Como votar no Paredão do BBB?

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Como funciona a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa o CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

Quando é o Paredão do BBB?

O resultado do décimo Paredão da temporada será nesta terça-feira, 27.