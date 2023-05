Quem sai do BBB 23 amanhã? Enquetes apontam Larissa, mas quem sai é Alface

Fred Nicácio, Cezar Black, Sarah Aline e agora Domitila Barros. O Deserto oficialmente acabou com o Fundo do Mar dentro da casa e está garantido na final, que acontece na próxima terça-feira, 25. O resultado também significa que faz cinco paredões desde que o Votalhada acertou o eliminado do BBB 23.

O compilado de pesquisas online indica uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online (em sites, contas no Twitter, Telegram, YouTube...) e não acertou as últimas eliminações, apesar de ter registrado as possibilidades de virada.

O que os paredões têm em comum? Duas "desérticas" -- Amanda, Larissa, Bruna e Aline -- competindo junto, e os seus fãs não perdem tempo nas votações que não geram votos de verdade. Por isso a diferença do resultado em comparação ao que é indicado pelo Votalhada. Então, apesar das pesquisas indicarem a saída de Larissa, Ricardo Alface deve ser o eliminado desta quinta-feira, 20. Inclusive, por se tratar de um paredão duplo, as chances do participante ter a maior porcentagem da temporada são altas.

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã deste sábado, 15, pelo horário de Brasília:

Sites: Alface 60,92% x Larissa 39,08%

Twitter: Alface 38,32% x Larissa 61,68%

YouTube: Alface 64,79% x Larissa 35,21%

Telegram: Alface 23,53% x Larissa 76,47%

Alface 23,53% x Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Alface 39,50% x Larissa 60,50%