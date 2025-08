Quem foi Maurício Silveira, ator que morreu aos 48 anos após cirurgia para retirada de tumor

Morreu neste sábado (3), aos 48 anos, o ator Maurício Silveira. Ele estava internado havia cerca de uma semana no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde tratava um tumor agressivo que havia sido descoberto recentemente e que avançou de maneira muito rápida.

O artista, que teve trabalhos na televisão, cinema e no teatro, estava em coma induzido e chegou a passar por três procedimentos cirúrgicos. A notícia foi confirmada pela família nas redes sociais do ator.

Na TV Globo, o artista fez parte de novelas como “Cobras & lagartos” (2006), “Paraíso tropical” (2007), “Sete pecados” (2007) e “Insensato coração” (2010), além da série “Faça sua história” (2008). Participou ainda de produções da Record, como nas novelas “Mutantes: caminhos do coração” (2009) e “Balacobaco” (2012) e a série bíblica “Reis” (2022). Maurício também esteve no elenco de alguns filmes como “Vereda tropical” (2005) e “Bem casados” (2014).

Nascido na cidade do Rio, em 1977, Maurício se formou em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) e como ator pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). Sua estreia no teatro aconteceu em 2000, quando integrou o elenco do espetáculo “Os meninos da rua Paulo”. Ao longo da vida, foram cerca de 20 produções teatrais.

A sua primeira comédia foi encenada em 2013, chamada “Pulando a cerca”. Entre outros títulos de sua autoria estão “Montanha russa”, “Alegria da matinê” e “Em pé de guerra”. Como diretor, Maurício esteve à frente de trabalhos como “Dona Carola” e “Até quando?”.