Quem fica com a herança de Pelé? Filha 'perdida' pode mudar destino do patrimônio; entenda

O rei do futebol, Pelé, terá seu testamento respeitado e oficializado. Na tarde da última terça-feira, 19, a Justiça de São Paulo determinou que a última vontade do ex-jogador fosse cumprida.

A ação sobre o testamento de Pelé foi aberta pela viúva do rei, Márcia Aoki Nascimento, que pediu a determinação do registro e cumprimento do testamento público. A decisão foi publicada pela juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões, que afirmou ainda que o testamento foi lavrado em notas de tabelião, cumprindo exatamente as formalidades do código civil.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, por falência múltipla de órgãos iniciada por um câncer no cólon. Ele deixou à esposa, Márcia Aoki Nascimento, e seus aos sete filhos Edinho, Joshua, Celeste, Kelly, Flávia, Jennifer e Sandra Regina um patrimônio estimado em R$ 78 milhões.

O processo pelo inventário de Pelé corre em segredo de Justiça.

Como será dividida a herança de Pelé?

Dada a decisão da Justiça, os sete filhos do ex-jogador concordaram com os termos e receberão parte do montante de que Pelé deixou como patrimônio, mas ainda aguardam um teste de DNA para comprovação de uma nova filha do rei. Pelé chegou a fazer também o teste de paternidade em vida, mas morreu antes da conclusão, e deixou a decisão de realizar o exame no próprio testamento.

Pelé assinou o testamento em 2020, em que determina que 30% de todos os seus bens serão enviados à Márcia — e 5% desse patrimônio será enviado a José Fornos Rodrigues, o "Pepito", grande amigo do Rei, que foi nomeado testamenteiro. 60% devem ser divididos entre os filhos e a enteada. Os 10% restantes serão repassados aos filhos de Sandra Regina, filha do rei que morreu em 2006 e não foi reconhecida por ele.

Caso seja confirmado que há mais uma filha, a herança destinada aos filhos será repartida de novo, entre oito herdeiros. O atual inventariante é Edinho, filho mais velho do ex-jogador.

Quem é Márcia Aoki, viúva de Pelé?

A viúva de Pelé, Márcia Aoki, era casada com o ex-jogador de futebol desde 2016. Natural da cidade de Penápolis, a empresária de 56 anos foi a terceira esposa do Rei do futebol.

O casal se conheceu pela primeira vez nos Estados Unidos, mas só ficaram juntos em 2012. No ano em que o namoro engatou, Pelé contou a história de como eles se conheceram — e se reencontraram. Em 2010, Márcia se deparou com uma presença ilustre no elevador do prédio aonde morava, em São Paulo. Era Pelé, na época com 70 anos, e se muitos poderiam ficar deslumbrados pelo encontro repentino com o rei do futebol, a empresária não se surpreendeu, já que já havia conhecido o ex-jogador quase 30 anos antes, em uma festa em Nova York. Na ocasião, Pelé estava recém-separado, enquanto Márcia ainda estava casada.

Dois anos depois, os dois voltaram a se encontrar no mesmo elevador — e, como a empresária já estava separada, os dois acabaram finalmente se envolvendo: “Eu disse que estava reformando meu apartamento e ela, que já estava separada, me convidou para ver a reforma do dela. A japonesinha, então, me laçou”, disse ele em uma entrevista em 2012.

Nesta mesma entrevista em 2012, Pelé havia dito que ela seria sua última namorada, e assim aconteceu. Em 2016, eles oficializaram a união em uma pequena cerimônia no Guarujá, litoral sul de São Paulo, que teve a presença de 100 convidados (o jogador já havia se casado duas vezes e sido pai de sete filhos).

A primeira esposa de Pelé foi Rosimeri Cholbi. Ela é mãe de Edinho, Jennifer e Kely. A segunda foi Assíria Nascimento, mãe de Joshua e Celeste, que são gêmeos. Nos anos 1980, Pelé também teve um relacionamento com a apresentadora Xuxa.