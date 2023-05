Quem foi Reges Bolo? Vocalista da banda O Surto e cantor do hit "A Cera" morreu aos 52 anos

Reges Bolo, vocalista da banda O Surto e famoso pelo hit "A Cera", morreu nesta segunda-feira, 24, aos 52 anos. A informação foi divulgada pelo cantor Digão dos Raimundos e pelo baixista Franklin Medeiros, baixista do grupo.

Segundo a revista Quem, Reges foi encontrado morto em sua residência em Porto Alegre. Segundo a sua irmã, ele morreu dormindo e acredita-se que tenha tido uma parada cardíaca, porém ainda não há confirmação.

Quem é Reges Bolo?

Famoso pelo hit "A Cera (Que me pirou o cabeção)", Reges foi vocalista da banda O Surto que estourou nos anos 2000. Em 2001, o grupo fez uma apresentação no Rock in Rio, abrindo o show para a principal atração do evento na ocasião, a banda americana Red Hot Chili Peppers.

O hit ficou muito famoso na década e chegou a ser gravado por outras bandas, como Charlie Brown Jr. Formada incialmente por Reges Bolo (voz) e Zé Wilclei (guitarra), ambos do Ceará, e Franklin Roosevelt (baixo) e Jucian Carlos (bateria), do Rio Grande do Norte, o grupo teve outras formações.