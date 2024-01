Quem é o 'pequeno gênio' de 11 anos que foi aprovado em universidade pública

Luan Gama, um garoto de 11 anos e ex-participante do quadro Pequenos Gênios no Domingão do Huck, da TV Globo, obteve na Justiça o direito de ingressar no ensino superior. O estudante amazonense foi aprovado no vestibular de matemática da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A família de Luan enfrentou uma longa batalha judicial para conseguir o direito de ingressar no ensino superior. Na sentença, foi reconhecida a superdotação do garoto. Essa passagem do ensino fundamental direto ao ensino superior é previsto pela lei para casos excepcionais como esse.

“Quando vi, fiquei muito feliz porque achei que não ia passar. Pelo gabarito, acertei metade das questões. Pensei que não ia ser suficiente, mas foi a redação que me salvou”, declarou Luan em entrevista ao "Estadão".

A mãe, Lara Gama, explicou que o desejo do filho em ingressar na faculdade surgiu quando viu uma notícia de que um estudante de 14 anos havia sido aprovado em um vestibular.

“Ele mesmo pesquisou sobre vestibular, achou um cursinho preparatório aqui perto de casa e fui lá com ele falar com a administração. Receberam o Luan e ele ficou em uma turma com adolescentes de 15 anos. Ele se adaptou muito bem e até se destacou, porque dominava os assuntos”.

Depois da decisão da Justiça do Amazonas, Luan agora pode se preparar para realizar provas de aceleração na Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc-AM). Se for aprovado, o garoto receberá de uma vez os diplomas de formação nos ensinos fundamental e médio, que são exigidos para a matrícula na universidade.

Após muita insistência para conseguir validar sua passagem ao ensino superior, a família de Luan está com a expectativa de sua aprovação no vestibular.

Habilidades especiais

A criança de 11 anos destaca-se por diversas habilidades notáveis, incluindo a precocidade ao aprender a ler aos 3 anos. De acordo com a família, Luan possui conhecimentos avançados em disciplinas como matemática, raciocínio lógico, português e geografia.

Segundo relatos de seus parentes, Luan também tem a capacidade de identificar bandeiras e localizar todos os países no mapa, dominar cálculos matemáticos como raiz quadrada e potências, e conseguir soletrar palavras em diferentes níveis de dificuldade, inclusive de trás para frente.

Previsto para iniciar o 6º ano do ensino fundamental em 2024, Luan já conquistou uma bolsa integral em uma escola particular, informou a mãe. Caso o jovem prodígio não atenda aos requisitos para ingressar na universidade, ele continuará seus estudos na instituição privada.

Em nota, a Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Amazonas declarou que “ainda não recebeu a notificação judicial contendo determinação judicial referente ao avanço escolar do estudante Luan Gama”. “No entanto, assim que ocorrer a notificação pelos meios oficiais, todas as providências em relação ao caso serão tomadas por esta Secretaria.”

“Vale ressaltar que o estado do Amazonas não aplica automaticamente avaliações para conclusão aligeirada do ensino médio, atendendo ao que versa a resolução n° 150/2010 do CEE/AM. Entretanto, possui orientações e estratégias para a execução da ação por meio de decisão judicial.”