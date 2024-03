Quem é Banksy? Mistério de identidade do artista pode estar chegando ao fim

Os murais e instalações subversivas de Banksy são famosos em todo o mundo, mas quem é realmente esse artista? Um dos grandes mistérios da arte de nosso tempo pode estar chegando ao final. Mesmo que seja por imposição da Justiça.

Segundo informações do The Independent, isso acontece porque dois colecionadores de arte entraram com uma ação legal contra a Pest Control Ltd, a empresa do artista, depois que ela supostamente se recusou a confirmar a autenticidade de uma impressão de sua obra Monkey Queen, de 2003.

De acordo com o The Guardian, Nicky Katz e Ray Howse pagaram £30.000 pela obra de arte em 2020 e, apesar de três anos de supostas solicitações de um certificado de autenticação, aparentemente não foi emitido.

A Pest Control disse que seu processo de autenticação é robusto, completo e "às vezes demorado". Se o caso chegar ao tribunal, Banksy poderá ser forçado a revelar seu nome verdadeiro. mesmo que "forçado" pela Justiça.

Teorias sobre a identidade

Uma das teorias mais famosas é que Banksy seja Robert Del Naja, do Massive Attack. Criado em Bristol, onde está concentrado grande parte do trabalho do artista, não é de surpreender que Del Naja, também conhecido como 3D, esteja ligado a ele. O grupo até mesmo brincou com a ideia quando se apresentou no Downs Festival de Bristol em 2016, com uma iluminação que apareceu durante o show mostrando a frase "We are all Banksy".

Mas será que ninguém sabe quem é Banksy? É claro que ele precisou se identificar para algumas pessoas durante sua carreira. Muitos colegas artistas de rua mantiveram seu nome verdadeiro em segredo.

Outro nome famoso frequentemente citado é a lenda da bateria e do baixo, Goldie, embora a estrela criada em Wolverhampton tenha revelado o primeiro nome de Banksy como "Rob" durante seu podcast semanal em 2017, sugerindo que ele não é o homem por trás da famosa lata de spray.

Um nome ligado a Banksy que se recusa a desaparecer das manchetes é Robin Gunningham. "Desmascarado" em 2008, as conexões entre o artista e o ex-aluno da Bristol Cathedral School só se fortaleceram com o tempo. Em 2016, cientistas da Queen Mary University afirmaram ter "etiquetado" Banksy, identificando um padrão entre os locais onde suas obras de grafite apareciam com mais frequência e endereços com uma associação próxima a Gunningham.

Depois, outros nomes menos conhecidos por aqueles que estão fora do mundo da arte começaram a surgir. Em 2014, um site de notícias americano afirmou que Paul Horner, de Liverpool, era Banksy e, no ano seguinte, o artista Richard Pfeiffer, dos EUA, foi relacionado.