Quem é Any Gabrielly? Representante do Brasil do Now United anuncia carreira solo

O Now United, formado em 2017, acaba de se despedir de uma das integrantes, a brasileira Any Gabrielly, de 19 anos. O grupo musical misto, com vários integrantes de diferentes países, é bastante famoso entre a Geração Z e Alpha.

A cantora agora pretende seguir carreira solo. "Eu escutei minha intuição e ainda bem que tiveram pessoas que confiaram em mim. Eu amadureci muito durante os anos no Now United, e agora eu queria poder ter mais liberdade, por mais que eu fosse feliz com o que eu fazia, eu queria explorar outras áreas como artista", disse a artista em entrevista à Rolling Stone.

Ao portal, Gabrielly revelou que já preparava sua saída do grupo há um ano. "É um processo de redescoberta, estou aberta para o mundo, eu amo o Now United, mas quero me apresentar de outra forma e transmitir uma mensagem sobre quem eu sou hoje e o que quero ser (...) vou seguir trabalhando duro como sempre fiz, com graciosidade, sendo gentil, respeitando todos e sempre me divertindo", completou à Rolling Stone.

Para a despedida da artista, o Now United fará um show em São Paulo, no dia 19 de novembro.

Quem é Any Gabrielly?

Cantora, dançarina, atriz e modelo, Gabrielly era a representante brasileira do grupo Now United. Ela ficou famosa, no entanto, por dar voz à personagem Moana, da Disney: foi dubladora e cantou a famosa música tema do filme: "Saber quem Sou".

Além da dublagem de Moana, Any Gabrielly também participou do seriado "Gloob, Buuu - Um Chamado para a Aventura", como Chica.

Natural de Guarulhos, a carreira da artista começou cedo. Com oito anos, foi aprovada na Escola Municipal de Bailado de São Paulo e fez grandes apresentações no Teatro Municipal. Também naquela época, participou de canções com o grupo musical Palavra Cantada.

Aos onze anos, participou do musical do Rei Leão — da Brodway — para interpretar a jovem Nala, quando o evento passou pelo Brasil, em 2013.

Agora que anunciou a saída do grupo Now United, Gabrielly informou, por meio de suas redes sociais, que também participará do processo seletivo do novo membro brasileiro para o grupo. "Estarei também totalmente envolvida na procura por um grande talento brasileiro que me substituirá nesse incrível grupo".

O que é Now United?

Formado em 2017 e criado por Simon Fuller, o Now United se caracteriza como um grupo musical misto, composto por diversos cantores de diferentes países. Ele também é o primeiro grupo global de música pop.

Ao todo, são 17 integrantes que compõem o Now United: Alex Mandon (Espanha), Bailey May (Filipinas), Diarra Sylla (Senegal), Heyoon Jeong (Coreia do Sul), Hina Yoshihara (Japão), Joalin Loukamaa (Finlândia), Josh Beauchamp (Canadá), Krystian Wang (China), Lamar Morris (Reino Unido), Mélanie Thomas (Costa do Marfim), Noah Urrea (Estados Unidos), Nour Ardakani (Líbano), Sabina Hidalgo (México), Savannah Clarke (Austrália), Shivani Paliwal (Índia), Sina Deinert (Alemanha) e Sofya Plotnikova (Rússia).

Com a saída de Any Gabrielly, o grupo busca uma nova cantora brasileira.

Quando é o show do Now United em São Paulo?

O show de despedida de Any Gabrielly será no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, às 20h. A abertura dos portões está prevista para as 16h.

As vendas começam a partir do dia 27 de setembro, às 10h, pelo bilheteria Sympla. O valor dos ingressos varia de R$ 175 a R$ 600.

LEIA TAMBÉM:

Simon Fuller, criador do Now United: "Brasil é prioridade número 1"

TRENDS: O que podemos aprender assistindo ao Coldplay