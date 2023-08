Queens of The Stone Age cancela show no The Town; banda será substituída por Yeah Yeah Yeahs

Menos de 20 dias antes da apresentação no Brasil, a banda Queens Of The Stone Age cancelou o show em São Paulo para o The Town nesta quarta-feira, 24. Eles se apresentariam no dia 9 de setembro, antes do show do Foo Fighters, headliner do dia.

Para substituir a falta do grupo, o organização do evento anunciou a banda Yeah Yeah Yeahs. Segundo a organização do festival, os integrantes do Queens Of The Stone Age passam por orientações médicas. "Por orientações médicas, infelizmente, a banda não poderá viajar ao Brasil. O trio legendário, Yeah Yeah Yeahs, é a nova atração do line-up do Skyline, no dia 9 de setembro, quando Foo Fighters é o headliner da noite", diz o The Town, em nota.

Até a publicação desta matéria, o The Town não deu as informações de devolução do ingresso ao público pelo cancelamento da banda.

Quem são os Yeah Yeah Yeahs?

A banda Yeah Yeah Yeahs é formada por Karen O, Nick Zinner (guitarra e teclado) e Brian Chase (bateria). Após nove anos sem lançar um trabalho, a banda retorna com “Cool It Down”, seu quinto álbum de estúdio e o primeiro desde o sucesso “Mosquito”, de 2013. O novo álbum traz oito faixas.

Entre álbuns, a banda não ficou parada. Fizeram uma turnê dedicada a seu álbum de estreia, Fever to Tell (2003), relançado em 2017; Karen O lançou um álbum com Danger Mouse (Lux Prima, 2019) e co-compôs a trilha sonora do filme de animação Where Is Anne Frank?; Nick fez um álbum com seu projeto paralelo hardcore Head Wound City, marcou filmes e colaborou com artistas como Amen Dunes e Songhoy Blues; e Brian fundou sua própria gravadora, Chaiken Records.

No Spotify, um dos maiores sucessos da banda, o hit “Heads Will Roll” acumula mais de 570 milhões de reproduções. Na primeira edição do The Town, faixas como “Maps”, “Spitting Off The Edge Of The World”, “Gold Lion”, “Burning”, entre diversas outras.