Que horas o Big fone vai tocar hoje? Veja quais serão as consequências

Depois de uma semana turbo com a eliminação de Gustavo no sábado e de Fred Nicácio ontem, o Big Brother Brasil 23 terá surpresas nesta quarta-feira, dia que tradicionalmente os participantes costumam relaxar e curtir a festa do líder.

A produção do programa anunciou no início desta tarde uma dinâmica envolvendo o Big Fone. O telefone da casa mais vigiada do Brasil irá tocar nesta quarta-feira e no próximo sábado. Quem atender hoje vai indicar duas pessoas ao Paredão, sendo que todos podem ser indicados. Como de costume, os dois emparedados não jogarão a Prova do Líder de quinta-feira.

No sábado, 4, o Big Fone tocará novamente. Quem atender vai ter que salvar um dos dois indicados do Big Fone de quarta. Se a pessoa já estava emparedada, poderá se salvar, se quiser. Já no domingo, 5, durante a formação do Paredão, a pessoa salva pelo Big Fone de sábado indicará alguém ao Paredão. Essa é a segunda semana consecutiva que o Big Fone irá tocar. No sábado, Sarah atendeu e mandou Cara de Sapato ao Paredão. O lutador não venceu a prova Bate e Volta e encarou Fred Nicácio e Cezar no Paredão, sendo o segundo mais votado na disputa e permanecendo no game mais uma semana. Qual será o horário que o Big Fone irá tocar hoje? Nesta quarta, o Big Fone vai tocar às 18h30. O telefone da casa mais vigiada do país volta a tocar no sábado no programa ao vivo.

Qual a mensagem do Big Fone hoje?

Quem atender o Big Fone terá que indicar duas pessoas para o Paredão. Os dois emparedados não jogarão a Prova do Líder de quinta-feira.