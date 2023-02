Que horas começa The Mandalorian? Temporada 3 estreia nesta quarta-feira, 1; veja como assistir

As aventuras do Mandaloriano e de Grogu — Baby Yoda, para os mais íntimos — estão de volta. A terceira temporada de The Mandalorian chega exclusivamente ao Disney+ nesta quarta-feira, 1° de março. A expectativa é grande, posto que a espera para essa temporada teve mais de mais de dois anos, graças à pandemia.

A série acompanha as jornadas de Din Djarin (Pedro Pascal), um caçador de recompensas, e de Grogu, da mesma espécie do personagem Yoda. Nos novos episódios, enquanto a Nova República luta para afastar a galáxia de sua história sombria, o Mandaloriano cruzará caminhos com antigos aliados e fará novos inimigos ao mesmo tempo que ele e Grogu continuam sua jornada juntos.

The Mandalorian terá algumas mudanças no lançamento da terceira temporada. A primeira é a ausência do ator Rio Hackford (IG-11), que morreu no ano passado, vítima de uma doença não revelada. A atriz Gina Carano (Cara Dune), demitida do elenco após declarar que os Estados Unidos eram como o Holocausto, também não fará parte do seriado. De acordo com o produtor executivo, Rick Famuyiwa, a ausência da personagem será explicada na série.

Veja o trailer da terceira temporada de The Mandalorian

Veja as informações sobre a série e como assistir aos episódios:

Quando estreia a terceira temporada de The Mandalorian?

A terceira temporada estreia nesta quarta-feira, 1º de março. A série terá episódios semanais todas as quartas-feiras.

Que horas começa a terceira temporada de The Mandalorian?

O primeiro episódio da série estreia nesta quarta-feira, 1º de março, às 4h. Os próximos seguirão semanalmente, no mesmo horário.

Como assistir The Mandalorian?

O primeiro episódio (e todos os subsequentes) será liberado somente na plataforma do Disney +.

Quantas temporadas tem The Mandalorian?

A série caminha para sua terceira temporada. Até o lançamento, The Mandalorian conta com 16 episódios.