Que horas começa The Last of Us? Veja como assistir ao episódio 4

Após a trágica história de amor de Bill e Frank, que culminou em um dos episódios mais tristes da série até o momento, The Last of Us chega este domingo, 5, com seu quarto episódio, "Please Hold My Hand" ("Por favor, segure a minha mão", em português).

O capítulo, dirigido por Jeremy Webb, terá 50 minutos e abordará a busca de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay) por Tommy (Gabriel Luna). Além disso, os fãs também verão Melanie Lynskey no papel de Kathleen.

Como assistir o episódio 4 de The Last of Us?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais 1 e 2 da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma HBO Max terão acesso ao quarto episódio.

Que horas começa The Last of Us?

O segundo episódio irá ao ar no dia 29 de janeiro, com exibição nos canais e na plataforma de streaming da HBO, a partir das 23h.

Quem faz parte do elenco de The Last of Us?

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série também conta com Anna Torv, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Nick Offerman, Murray Bartlett e Storm Reid.

O que é The Last of Us?

A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização moderna por um fungo que controla os seres humanos, transformando-os em uma espécie de 'zumbi'.

O enredo gira em torno de Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente e que atua como contrabandista. Ele é contratado para transportar Ellie (Bella Ramsay), uma garota de 14 anos, para fora de uma das opressivas zonas de quarentena, onde o restante da população vive.

O que deveria ser apenas mais uma tarefa se torna uma jornada cheia de momentos brutais e dolorosos, fazendo com que Joel e Ellie comecem a depender um do outro para sobreviver.